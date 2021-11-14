В России за сутки выявили 38 823 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 38 823 новых случая COVID-19. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 9 070 674 факта инфицирования коронавирусом, сообщает в воскресенье, 14 ноября, оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«За последние сутки в России выявлено 38 823 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 219 летальных исходов», - уточняет штаб.

За прошедшие сутки в стране скончались 1 219 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Всего от инфекции умерли 255 386 россиян.

В России за сутки после COVID-19 выздоровел 29 821 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 7 784 585 россиян.

Верификация QR-кодов и видеоконтроль вакцинации позволят сократить количество случаев подделки сертификатов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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