Вирусолог предложил снимать вакцинацию россиян на видео
Благодаря видео вакцинации будут доказательства, и в случае выборочной проверки можно было подтвердить, была и сделана прививка, объяснил Георгий Викулов.
Верификация QR-кодов и видеоконтроль вакцинации позволит сократить количество случаев подделки сертификатов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Ранее вирусологи заявили, что в 2022 году при условии массовой вакцинации в России может закончиться пандемия. Но, говорят они, «вирус никуда не денется». При этом Викулов считает, что делать какие-либо прогнозы сейчас невозможно.
«Пандемия имеет волнообразное течение. Чтобы она затихла, должно быть привито более 50% планеты. Пока мы далеки от этой отметки, поэтому говорить о том, что пандемия закончится в следующем году – пока рано. Мы на это можем только надеяться», - отметил он.
Викулов, напомнил, что в начале кампании по вакцинации, ожидалось, что уже к ноябрю наступит обретение популяционного иммунитета в России, который при этом, по словам вирусолога, до сих пор не наблюдается. Напротив он подчеркнул, что сейчас в нашей стране проходит активное антивакцинальное движение, поэтому, по мнению директора центра, Минздраву стоило бы ввести ответные действия.
При этом он отметил, что ограничения стоит правильно организовать, так как у людей в связи с ними могут возникнуть новые проблемы.
«Я не считаю введение QR-кодов сильным ограничением. Это вынужденные меры. Но, например, если у людей есть бизнес или родственники за рубежом, и они там делают вакцинацию, то по возвращению в Россию такие граждане не могут получить QR-код. Нужно как можно быстрее одобрить признание зарубежных вакцин. Это приведет к скорейшему признанию российских», - подчеркнул Викулов.
По его мнению, ужесточение ограничительных мер может увеличить число случаев подделки сертификатов о вакцинации, за которую уже предусмотрена уголовная ответственность. При этом вирусолог считает, что с помощью использования новых цифровых технологий будет возможны минимизация рисков создания фальсификата и усложнение процедуры подделки.
«К тому же, в качестве вынужденной меры, я бы ввел видеоконтроль вакцинации, чтобы были доказательства, и в случае выборочной проверки можно было подтвердить, что вакцинация была, или ее не было. Также можно провести необъявленные рейды в центрах вакцинации. Это дисциплинирует всех участников процесса», - предложил Викулов.
Он подчеркнул, что вакцинация в мире будет продолжаться «столько, сколько это необходимо человечеству». Что касается ревакцинации, то она, по словам вирусолога, определяется клиническими рекомендациями врачей.
«На сегодняшний день ревакцинация осуществляется не чаше, чем раз в шесть месяцев. Нужна ли она будет дальше – зависит от эпидемиологической ситуации в мире и конкретно в стране. Поэтому нужно не бежать впереди паровозу, а решать текущие вопросы», - заключил Викулов.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки, нужно сажать в тюрьму.
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