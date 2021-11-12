Вирусолог предложил снимать вакцинацию россиян на видео

Верификация QR-кодов и видеоконтроль вакцинации позволит сократить количество случаев подделки сертификатов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ранее вирусологи заявили, что в 2022 году при условии массовой вакцинации в России может закончиться пандемия. Но, говорят они, «вирус никуда не денется». При этом Викулов считает, что делать какие-либо прогнозы сейчас невозможно.

«Пандемия имеет волнообразное течение. Чтобы она затихла, должно быть привито более 50% планеты. Пока мы далеки от этой отметки, поэтому говорить о том, что пандемия закончится в следующем году – пока рано. Мы на это можем только надеяться», - отметил он.

Викулов, напомнил, что в начале кампании по вакцинации, ожидалось, что уже к ноябрю наступит обретение популяционного иммунитета в России, который при этом, по словам вирусолога, до сих пор не наблюдается. Напротив он подчеркнул, что сейчас в нашей стране проходит активное антивакцинальное движение, поэтому, по мнению директора центра, Минздраву стоило бы ввести ответные действия.