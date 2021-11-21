В России за сутки выявили 36 970 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 36 970 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 9 331 158 случаев коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в России умерли 1 252 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 264 095 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 32 504 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 8 024 930 человек вылечились от COVID-19.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вакцинация практически исключает возможность мутации и передачи окружающим нового штамма, а непривитые эти мутации активно распространяют.
«В привитом человеке иммунная система уже активирована по отношению к данному возбудителю, и она не даст ему сильно размножаться. Тем самым она не даст ему возможности нарабатываться в таких количествах, чтобы заметно передаваться другому человеку, иммунитет минимизирует это. И получается так: даже если у привитого человека мутантный вариант возникнет, он с гораздо меньшей долей вероятности передаст его другому человеку», - объяснил ученый.
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