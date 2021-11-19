Вирусолог: Заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад после Нового года

По его словам, сейчас в России идет небольшое снижение заболеваемости. Скулачев уверен, что такие показатели связаны с нерабочими днями, которые ввели в начале ноября. Вирусолог также пояснил, что обратной стороной большого количества заболевших является рост коллективного иммунитета.

Вирусолог подчеркнул, что коллективный иммунитет является суммой переболевших и вакцинированных людей. Сейчас, по словам Скулачева, в день заболевает по 40 тысяч человек, но реальное количество намного больше, так как многие диагнозы остаются неучтенными. Вакцинироваться идет также много желающих. Так процент людей с иммунитетом растет, и, по словам Скулачева, есть надежда, что это даст эффект.

Врач-инфекционист Николай Малышев ранее отметил, что титр антител, который может защитить человека от коронавируса должен достигать отметки в 500 Bau/мл. Такой показатель может быть только у вакцинированных от COVID-19.

