В России за сутки выявили 32 602 новых случая инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 32 602 новых факта заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 9 801 613 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 32 602 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2285 (7,0%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.
В стране за минувшие сутки погибли 1 206 человек с COVID-19, с начала пандемии — 281 278.
За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 30 593 человека. Всего после COVID-19 выздоровели 8 502 406 россиян.
Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что коронавирус является «мировым стрессом», информация о котором может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.
«Люди, которые были в шаге от того, чтоб столкнуться с обострением, они сталкиваются с COVID-19, информацией о нем, болеют им и приходят в обостренное состояние быстрее, чем без всего этого. Это мировой стресс, который повысил уровень тревожности», - сказал Жавнеров.
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Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
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