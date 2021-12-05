Эксперт: антитела от «дельты» могут не защитить от «омикрона» и наоборот
Антитела, выработанные после заражения версией COVID-19 под названием «дельта», могут не защитить от заражения «омикроном» и наоборот, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.
По его словам, вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов COVID-19 - у них разнятся белки. «Поэтому антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать "омикрон"», - заявил эксперт.
Как считает эксперт, коронавирус может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что делать заявления по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» еще рано. По его словам, о нем накоплено очень мало данных.
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