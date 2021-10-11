«Мировой стресс». Психолог объяснил, как бороться с депрессиями на фоне COVID-19

Павел Жавнеров рассказал НСН о симптомах и «звоночках», предвещающих тревожно-депрессивное расстройство.

Коронавирус является «мировым стрессом», информация о котором может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» психолог Павел Жавнеров

Ранее в авторитетном журнале The Lancet было опубликовано исследование, авторы которого впервые сравнили влияние COVID-19 на распространенность в мире депрессивности и тревожности. Эти показатели выросли на 28% и 26%, женщины оказались им подвержены сильнее, чем мужчины, а наибольший подъем был выявлен в «неблагополучных» странах с жесткими антиковидными мерами и локдаунами.

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«То, что у людей на 25% повысилось количество тревожных расстройств, – это не совсем так. Просто коронавирус и в эмоциональном, и в физическом плане был катализатором и ускорителем тревожности. В результате люди, которые были в шаге от того, чтоб столкнуться с обострением, они сталкиваются с COVID-19, информацией о нем, болеют им и приходят в обостренное состояние быстрее, чем без всего этого. Это мировой стресс, который повысил уровень тревожности», - сказал Жавнеров.

Он рассказал о двух эффектах, связанных с коронавирусом.

«Когда мы говорим про влияние коронавируса, здесь два эффекта. Во-первых, у людей повышается тревожность из-за большого количества ситуаций (заражений и гибели людей – прим. НСН), ситуация с коронавирусом становится для них тревожной. Плюс, если они болели, это ухудшает их физическое самочувствие, на фоне чего эмоциональность возрастает», - отметил психолог.

По его словам, тревожное расстройство возникает не сиюминутно, а накапливается «шаг за шагом».

«В первую очередь, нужно понимать, что это процесс. Тревожно-депрессивное расстройство не возникает в одночасье. Это, скорее, как ожирение, когда человек накапливает все больше и больше лишнего веса. Это определяется количеством тревожных событий – тех, которые он воспринимает как опасные. Если человек часто тревожится в течение дня и начинает так реагировать на пустяковые ситуации, которые раньше не волновали, либо добавляются новые ситуации, – это говорит о том, что процесс повышения тревожности пошел. При этом многие люди, у которых есть повышенная тревожность, часто не обращаются к специалистам, потому что она никак не влияет на их жизнь», - предупреждает эксперт.

При этом Жавнеров указал на «звоночки», после которых пора действовать и обращаться к специалисту.

«Первое – это пугающие симптомы дискомфорта в теле, второе – образ жизни, проблемы со сном, аппетитом и утомляемостью. Это первые признаки, после которых стоит начать заниматься вопросом. Ну а если у человека возникли панические атаки, все – он уже перешел в обостренное состояние и ему срочно надо обращаться за помощью. Когда у человека есть повышенная тревожность, многие со временем настолько к этому привыкают, что не замечают изменений, и для них это норма. Проблемы наступают, когда возникают какие-то симптомы на фоне тревожности. Самые распространенные «звоночки» - это скачки давления, напряжение в теле, сердцебиение, головокружение, сдавленность и дискомфорт в груди, одышка, дрожь в руках, бросает то в жар, то в холод, слабость в ногах, шаткость походки, ощущение нереальности происходящего, пересыхание во рту или «ком» в горле», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

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По его словам, само тревожно-депрессивное расстройство безопасно в плане физического здоровья. Главная проблема в том, что на фоне эмоциональных переживаний человек начинает вести нездоровый образ жизни – перестает заниматься спортом, не выходит на улицу, плохо питается, плохо спит, что в итоге пагубно влияет на здоровье.

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ФОТО: flickr.com // Melissa O'Donohue
ТЕГИ:ДепрессияСтрессКоронавирус
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