В России за сутки выявили 30 288 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни», - уточняет штаб.

За прошедшие сутки в стране скончался 1 171 человек с подтвержденным диагнозом коронависа. Всего от инфекции умер 288 351 россиян.

В России за сутки после COVID-19 выздоровели 36 446 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 8 709 964 россиянина.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

