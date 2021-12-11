В России за сутки выявили 30 288 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 30 288 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 9 986 967 фактов инфицирования коронавирусом, сообщает в субботу, 11 декабря, оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни», - уточняет штаб.
За прошедшие сутки в стране скончался 1 171 человек с подтвержденным диагнозом коронависа. Всего от инфекции умер 288 351 россиян.
В России за сутки после COVID-19 выздоровели 36 446 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 8 709 964 россиянина.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.
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Заразились
10,0 млн+30 288 / сут.
Умерли
288 тыс.+1 171 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+36 446 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru