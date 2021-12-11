Гинцбург: Россияне с омикрон-штаммом были вакцинированы от COVID-19

Пациенты, зараженные штаммом коронавируса «омикрон», ранее прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Пациенты уже ранее были иммунизированы», — сообщил ученый в беседе с РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, инфицированные «омикроном» пациенты переносят заболевание в легкой форме.

Ранее стало известно, что омикрон-штамм обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР. Позже в научном центре «Вектор» сообщили, что новую мутацию нашли у четверых россиян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцинацияКоронавирус
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