Гинцбург: Россияне с омикрон-штаммом были вакцинированы от COVID-19
Пациенты, зараженные штаммом коронавируса «омикрон», ранее прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Пациенты уже ранее были иммунизированы», — сообщил ученый в беседе с РИА Новости.
Как отметил Гинцбург, инфицированные «омикроном» пациенты переносят заболевание в легкой форме.
Ранее стало известно, что омикрон-штамм обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР. Позже в научном центре «Вектор» сообщили, что новую мутацию нашли у четверых россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru