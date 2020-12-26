В России за сутки выявили 29 258 новых случаев инфицирования коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 29 258 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 3 021 964заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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Отмечается, что у 15,6% заболевших инфекция протекает бессимптомно.

В стране за минувшие сутки погибли 567 человек с COVID-19, с начала пандемии — 54 226.

За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 28 185 человек. Всего выздоровели после COVID-19 2 426 439 россиян.

Ранее ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.

«И препарата пока мало, и сам по себе процесс вакцинирования не простой. Это при условии, что вирус не выкинет свой пируэт, которого все от него в напряжении ожидают. Я имею в виду, что могут появиться варианты вируса, которые будут уклоняться от разработанных вакцин. Не хочется пугаться раньше времени, давайте надеяться, что вакцина будет эффективной», - заявил специалист.

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ФОТО: pixabay.com
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