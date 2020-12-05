В России за сутки выявили 28 782 новых случая COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 28 782 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 2 431 731 случай коронавирусной инфекции, приводит данные оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в России умерли 508 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 42 684 россиянина.
В стране за минувшие сутки выздоровели 27 644 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 1 916 396 человек.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.
«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.
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Заразились
2,4 млн+28 782 / сут.
Умерли
42 684+508 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+27 644 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru