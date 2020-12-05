В России за сутки выявили 28 782 новых случая COVID-19

За сутки в России умерли 508 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 42 684 россиянина.

В стране за минувшие сутки выздоровели 27 644 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 1 916 396 человек.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.

«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.



