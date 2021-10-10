В России за сутки выявили 28 647 новых случаев инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 28 647 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 7 775 365 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.
В стране за минувшие сутки погибли 962 человека с COVID-19, с начала пандемии — 216 415.
За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 17 274 человека. Всего после COVID-19 выздоровели 6 858 119 россиян.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил в пресс-центре НСН, что иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении полугода.
«Я видел дважды переболевших, это единицы из единиц. Достоверно подтвержденных случаев немного. Это вообще важный вопрос, обеспечивает ли инфицирование коронавирусом специфический иммунитет. Если этот иммунитет не сверхзначительный, не сверхположительный, то на полгода, на год этого иммунитета хватает. Это от заражения, но еще лучше от вакцины. Как минимум на полгода. У нас недостаточные знания на этот счёт, но официальная позиция Минздрава – это шесть месяцев», - пояснил ученый.
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Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 647 / сут.
Умерли
216 тыс.+962 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+17 274 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru