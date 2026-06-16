Директор Леонтьева опроверг слухи о завышенном ценнике на концерты для россиян

Комментируя сообщения в СМИ о том, что за выступления для россиян Леонтьев якобы просит минимум 17 млн рублей, а для иностранцев может спеть за 12 млн рублей, он указал, что это ложь.

«Нет... Что значит для иностранцев дешевле? Да ерунда это все», — заключил Чигирев.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что гонорары народной артистки РФ Надежды Кадышевой снизились из-за того, что на мероприятиях она выступает с сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

