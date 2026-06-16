Директор Леонтьева опроверг слухи о завышенном ценнике на концерты для россиян

Информация о том, что выступление народного артиста РФ Валерия Леонтьева для россиян стоит дороже, чем для иностранцев, не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» заявил директор певца Борис Чигирев.

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Комментируя сообщения в СМИ о том, что за выступления для россиян Леонтьев якобы просит минимум 17 млн рублей, а для иностранцев может спеть за 12 млн рублей, он указал, что это ложь.

«Нет... Что значит для иностранцев дешевле? Да ерунда это все», — заключил Чигирев.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что гонорары народной артистки РФ Надежды Кадышевой снизились из-за того, что на мероприятиях она выступает с сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/valera_leontiev
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