Великобритания ввела санкции против «Росгосстраха» и «WB Банка»
Великобритания в очередной раз расширила санкционный список против России. Как сообщает Управление по осуществлению финансовых санкций Соединённого королевства, рестрикции введены в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.
Как пишет RT, в «чёрный» список попали «Росгосстрах», «WB Банк», «Яндекс Банк», «Баланс страхование», Банк «Вятич», «Еврофинанс Моснарбанк». Также в него включили четыре компании из Китая, три - из Таиланда, по одной организации из Турции, Нигерии и Лаоса.
Кроме того, санкции введены в отношении девяти человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, и 27 связываемых с Россией судов.
Ранее власти Канады включили в антироссийский список санкций ещё семь физлиц и 34 компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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