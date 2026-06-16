Великобритания ввела санкции против «Росгосстраха» и «WB Банка»

Как пишет RT, в «чёрный» список попали «Росгосстрах», «WB Банк», «Яндекс Банк», «Баланс страхование», Банк «Вятич», «Еврофинанс Моснарбанк». Также в него включили четыре компании из Китая, три - из Таиланда, по одной организации из Турции, Нигерии и Лаоса.

Кроме того, санкции введены в отношении девяти человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, и 27 связываемых с Россией судов.

Ранее власти Канады включили в антироссийский список санкций ещё семь физлиц и 34 компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».