В России за сутки выявили 27 179 случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 27 179 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 10 774 304 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 27 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении штаба.
В стране за истекшие сутки погибли 723 человека с COVID-19, с начала пандемии — 320 634.
За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписан 26 584 человека. Всего после COVID-19 выздоровели 9 835 884 россиянина.
Ранее врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, что уровень антител нужно измерять перед введением бустерной дозы вакцины от коронавируса, поскольку влияние частых ревакцинаций на организм еще не до конца изучено.
«Практика показывает, что люди, которые вакцинируются, а через полгода ревакцинируются, сохраняют антитела гораздо дольше. И потом, до конца не установлены титры, которые действительно будут инактивировать вирус, и это индивидуальный показатель. При одинаковых титрах один человек может заболеть, а другой нет. Но честно могу сказать, как иммунолог с 30-летней практикой, что мы не святой водой вакцинируемся. Вакцина может явиться триггером определенных заболеваний», - объяснила врач.
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Заразились
10,8 млн+27 179 / сут.
Умерли
321 тыс.+723 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 584 / сут.
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