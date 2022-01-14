Голикова: Около 300 тысяч россиян не обращались к врачам при COVID
Около 300 тысяч жителей России переболели коронавирусом без обращения за помощью к врачам. Такие данные назвала вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, такая цифра была выведена после анализа базы Роспотребнадзора. Голикова отметила, что таким людям будут выданы сертификаты переболевшего.
Для получения документа необходимо сдать тест на антитела в любой доступной клинике.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru