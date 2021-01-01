В России за сутки выявили 27 039 новых случаев COVID-19

За сутки в России умерли 536 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 57 555 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 25 798 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 2 580 138 человек вылечились от COVID-19.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН согласилась с мнением экспертов ВОЗ и призвала не бояться новостей со статистикой по коронавирусу.

«Вирус действительно мутирует в более легкий вариант, но все равно это будет происходить параллельно с высокими темпами заболеваемости. Для более легкой переносимости он должен широко распространиться, то есть основное число людей должно им переболеть. Со временем вирус освоится в популяции и поймет, что ему не нужно быть агрессивным для жизни в организме, и станет сезонным», - отметила она.

