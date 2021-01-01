В России за сутки выявили 27 039 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 27 039 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 3 186 336 фактов коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в России умерли 536 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 57 555 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 25 798 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 2 580 138 человек вылечились от COVID-19.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН согласилась с мнением экспертов ВОЗ и призвала не бояться новостей со статистикой по коронавирусу.
«Вирус действительно мутирует в более легкий вариант, но все равно это будет происходить параллельно с высокими темпами заболеваемости. Для более легкой переносимости он должен широко распространиться, то есть основное число людей должно им переболеть. Со временем вирус освоится в популяции и поймет, что ему не нужно быть агрессивным для жизни в организме, и станет сезонным», - отметила она.
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Заразились
3,2 млн+27 039 / сут.
Умерли
57 555+536 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+25 798 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru