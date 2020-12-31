Эксперт назвал «зимний» способ защиты от COVID-19
Россиянам предложили носить зимние перчатки поверх защитных, чтобы избежать заражения коронавирусом. О «зимнем» способе защиты рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как сообщил эксперт агентству городских новостей «Москва», гражданам следует носить одновременно две пары перчаток, а заходя в помещение или транспорт, снимать зимние перчатки, оставаясь в защитных.
Медик подчеркнул, что для защиты от инфекции не подходят изделия из шерсти или трикотажа. Более эффективны латексные или нитриловые перчатки.
При этом эксперт допустил использование полиэтиленовых перчаток, но лишь в качестве экстренной меры в случаях, когда у человека нет при себе других средств защиты рук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru