Эксперт назвал «зимний» способ защиты от COVID-19

Россиянам предложили носить зимние перчатки поверх защитных, чтобы избежать заражения коронавирусом. О «зимнем» способе защиты рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как сообщил эксперт агентству городских новостей «Москва», гражданам следует носить одновременно две пары перчаток, а заходя в помещение или транспорт, снимать зимние перчатки, оставаясь в защитных.

Медик подчеркнул, что для защиты от инфекции не подходят изделия из шерсти или трикотажа. Более эффективны латексные или нитриловые перчатки.

При этом эксперт допустил использование полиэтиленовых перчаток, но лишь в качестве экстренной меры в случаях, когда у человека нет при себе других средств защиты рук.

