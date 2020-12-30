«Не паникуйте»! Иммунолог оценила прогноз ВОЗ по COVID-19
Врач-иммунолог в эфире НСН рассказала, как коронавирус будет мутировать и распространяться после появления коллективного иммунитета.
Коронавирус COVID-19 станет сезонной инфекцией и будет постоянно присутствовать в клетках человека, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что получение коллективного иммунитета не отменяет угрозу коронавируса, а только снижает ее. Специалисты подчеркнули, что вакцина должна спасти от заражения людей из групп риска, а не победить коронавирус целиком.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН согласилась с мнением экспертов ВОЗ и призвала не бояться новостей со статистикой по коронавирусу.
«Вирус действительно мутирует в более легкий вариант, но все равно это будет происходить параллельно с высокими темпами заболеваемости. Для более легкой переносимости он должен широко распространиться, то есть основное число людей должно им переболеть. Со временем вирус освоится в популяции и поймет, что ему не нужно быть агрессивным для жизни в организме, и станет сезонным», - отметила она.
По ее словам, перед учеными не стоит цель полностью уничтожить коронавирус.
«Целиком победить вирус невозможно и не нужно. Многие люди являются бессимптомными носителями вируса, сами того не зная. Выявить их невозможно. На самом деле уровень смертности в целом по миру не изменился, просто сейчас акцентируют внимание на смертях от коронавируса», - напомнила врач.
Иммунолог уточнила, что вирус появился задолго до появления человека на планете.
«COVID-19 - это не вновь появившийся вирус, он просто стал известен человеку только сейчас. До этого он жил на планете много миллионов лет, еще даже до появления человека. Он смог выжить в этой среде. Человек долгое время жил без лекарств, его спасал иммунитет. Поэтому многие вирусы нам не страшны. Их не нужно бояться, это надуманный панический страх», - заключила она.
Ранее власти Москвы решили снять ограничения для тех, кто сделал прививку от COVID-19. В частности, пожилые люди, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru