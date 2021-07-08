В России за сутки выявили 24 818 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 24 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 21 336 россиян, а умерли 734 гражданина. Сейчас в стране болеют 423 422 жителя. Всего с начала пандемии в России выявили 5 707 452 случая ковида. Из них вылечились 5 143 255 человек, а умерли 140 775 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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