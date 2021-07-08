В России за сутки выявили 24 818 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 21 336 россиян, а умерли 734 гражданина. Сейчас в стране болеют 423 422 жителя. Всего с начала пандемии в России выявили 5 707 452 случая ковида. Из них вылечились 5 143 255 человек, а умерли 140 775 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.

