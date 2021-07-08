«Дельта» стала доминирующей мутацией коронавируса в США

Отмечается, что эта мутация за минувшие 2 недели встречается в 51,7% случаев заражений в стране. Второе место занимает мутация «альфа» (28,7%), впервые зафиксированная в Британии, третье место - «гамма» (8,9%).

Ранее сообщалось, что ученые Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета США составили математическую модель, которая позволяет предсказывать мутации COVID-19. Как показало исследование, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации.

