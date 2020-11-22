В России за сутки выявили 24 581 новый факт инфицирования коронавируса

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 581 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5764 (23,4%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении.

В стране за истекшие сутки погиб 401 человек с COVID-19, с начала пандемии — 36 179.

За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 18 008 человек. Всего выздоровели после COVID-19 1 595 443 россиянина.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения.

«Официального определения волн нет, по сути в мире идет только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», - рассказал эксперт.

