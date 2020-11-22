В России за сутки выявили 24 581 новый факт инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 581 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 2 089 329 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 581 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5764 (23,4%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении.
В стране за истекшие сутки погиб 401 человек с COVID-19, с начала пандемии — 36 179.
За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 18 008 человек. Всего выздоровели после COVID-19 1 595 443 россиянина.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения.
«Официального определения волн нет, по сути в мире идет только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», - рассказал эксперт.
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Заразились
2,1 млн+24 581 / сут.
Умерли
36 179+401 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+18 008 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru