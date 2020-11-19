Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России

Спад заболеваемости коронавирусом в большинстве регионах России начнется в конце ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Прогноз составлен на основе статистических данных по COVID-19. Эксперт отметил, что в настоящее время тяжелая ситуация остается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чечне. Как отметил Тавадян, эти регионы преодолеют плато позднее всех.