Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России
Спад заболеваемости коронавирусом в большинстве регионах России начнется в конце ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Прогноз составлен на основе статистических данных по COVID-19. Эксперт отметил, что в настоящее время тяжелая ситуация остается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чечне. Как отметил Тавадян, эти регионы преодолеют плато позднее всех.
Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавируса в Еврейской автономной области и Севастополе.
Тем временем, стало известно, как снизить риск заражения COVID-19 дома.
Вентиляция — наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых пространств, который известен с древнейших времен. Также не стоит забывать о влажной уборке, чаще стирать вещи порошками для спортивной одежды, так как в них содержатся специальные дезинфицирующие добавки.
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