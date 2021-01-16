В России за сутки выявили 24 092 новых случая инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 092 новых факта заражения CОVID-19 в 85 регионах. За время эпидемии в стране выявили 3 520 531 заразившегося новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Отмечается, что у 12,9% заболевших инфекция протекает бессимптомно.
В стране за минувшие сутки погибли 590 человек с COVID-19, с начала пандемии — 64 495.
За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 27 311 человек. Всего выздоровели после COVID-19 2 909 680 россиян.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев высказался в эфире НСН о послаблении некоторых противоковидных мер в России.
«Очевидно, эта новость коррелирует с двумя другими. В частности, на следующей неделе начинается массовая вакцинация россиян от COVID-19 во всех российских регионах. И школьники с понедельника возвращаются к очному обучению. Эти новости и радуют, и настораживают, но - ура! Все это говорит о том, что, наверное, в борьбе с коронавирусом все-таки наметился какой-то перелом, мы возлагаем большие надежды на вакцинацию. Почему бы и нет, больше их возлагать и не на что. Но я поздравляю своих питерских коллег по театру с тем, что у них происходят реальные послабления», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Кортнев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+0 / сут.
Умерли
64 495+0 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+0 / сут.
- Режиссер Кантемир Балагов для HBO снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us.
- В России завершают испытания тест-системы для выявления «британского» штамма COVID-19
- Медведев: Отношения между России и США будут «крайне холодными»
- В России за сутки выявили 24 092 новых случая инфицирования коронавируса
- В Москве расширили список граждан для прививки от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru