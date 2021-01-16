В России за сутки выявили 24 092 новых случая инфицирования коронавируса

Отмечается, что у 12,9% заболевших инфекция протекает бессимптомно.

В стране за минувшие сутки погибли 590 человек с COVID-19, с начала пандемии — 64 495.

За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 27 311 человек. Всего выздоровели после COVID-19 2 909 680 россиян.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев высказался в эфире НСН о послаблении некоторых противоковидных мер в России.

«Очевидно, эта новость коррелирует с двумя другими. В частности, на следующей неделе начинается массовая вакцинация россиян от COVID-19 во всех российских регионах. И школьники с понедельника возвращаются к очному обучению. Эти новости и радуют, и настораживают, но - ура! Все это говорит о том, что, наверное, в борьбе с коронавирусом все-таки наметился какой-то перелом, мы возлагаем большие надежды на вакцинацию. Почему бы и нет, больше их возлагать и не на что. Но я поздравляю своих питерских коллег по театру с тем, что у них происходят реальные послабления», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Кортнев.



