«Переломный момент». Кортнев о послаблениях в борьбе с COVID-19

Алексей Кортнев: «Очевидно, эта новость коррелирует с двумя другими. В частности, на следующей неделе начинается массовая вакцинация россиян от COVID-19 во всех российских регионах. И школьники с понедельника возвращаются к очному обучению. Эти новости и радуют, и настораживают, но - ура! Все это говорит о том, что, наверное, в борьбе с коронавирусом все-таки наметился какой-то перелом, мы возлагаем большие надежды на вакцинацию. Почему бы и нет, больше их возлагать и не на что. Но я поздравляю своих питерских коллег по театру с тем, что у них происходят реальные послабления», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Кортнев.

