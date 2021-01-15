«Переломный момент». Кортнев о послаблениях в борьбе с COVID-19
Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Петербурге смягчаются требования к заполняемости театральных залов
Допустимую заполняемость театральных залов в Петербурге повысят с 25 до 50 процентов. Требования смягчают с завтрашнего дня. Также в Северной столице возобновили свою работу музеи, концерты и автобусные экскурсии по городу.
Алексей Кортнев: «Очевидно, эта новость коррелирует с двумя другими. В частности, на следующей неделе начинается массовая вакцинация россиян от COVID-19 во всех российских регионах. И школьники с понедельника возвращаются к очному обучению. Эти новости и радуют, и настораживают, но - ура! Все это говорит о том, что, наверное, в борьбе с коронавирусом все-таки наметился какой-то перелом, мы возлагаем большие надежды на вакцинацию. Почему бы и нет, больше их возлагать и не на что. Но я поздравляю своих питерских коллег по театру с тем, что у них происходят реальные послабления», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Кортнев.
Минпромторг поддержал легализацию онлайн-торговли алкоголем
Министерство промышленности и торговли России поддержало идею легализировать дистанционную торговлю алкоголем.
Алексей Кортнев: «Вы понимаете, что такое дистанционная торговля алкоголем: ты звонишь по какому-то секретному номеру, и тебе в любое время суток привозят звенящую сумку, за которую ты расплачиваешься на месте с курьером. Подобная доставка работает уже давным-давно, много лет в России. И вот Минпромторг решил наложить на это свою лапу, то есть получать налоговые отчисления от подобной торговли. Наверное, это правильно», – сказал он в эфире НСН.
Работодатели перестали обращать внимание на внешность соискателей
Аналитики портала Superjob выяснили, что российские работодатели перестали обращать внимание на внешность соискателей. Основной запрос сделан на навык, образование и опыт.
Алексей Кортнев: «Потрясающе. Неужели наши работодатели образумились? Конечно, именно на эти требования и надо обращать внимание в первую очередь», – отметил он в беседе с НСН.
Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы
Комментаторам «Матч ТВ» рекомендовали не использовать англицизмы в эфире. В черный список, к примеру, попали такие слова, как «лайкать», «лузер», «коуч» и «окей».
Алексей Кортнев: «Давайте разберем это предложение по словам: спортивный, комментатор, телеканал, которые происходят от слов sport, to comment, tv channel. Как можно запретить англицизмы? Ничего у вас, ребята, не получится», – подытожил в эфире НСН Алексей Кортнев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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