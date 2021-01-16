В Москве расширили список граждан для прививки от коронавируса
С 19 января получить вакцину от коронавируса смогут индивидуальные предприниматели, их сотрудники, а также и самозанятые граждане. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Запись на прививку можно сделать на портале mos.ru и по другим каналам. По словам градоначальника, пункты вакцинации работают ежедневно, в том числе в выходные.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице начнут работать шесть выездных пунктов вакцинации от COVID-19, которые откроются в популярных общественных местах, в том числе в ГУМе, где привиться можно будет уже с 17 января.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19. Он считает, что отвлекаться на попытки западных сил дискредитировать российскую вакцину не стоит - важнее сосредоточиться на вакцинации населения.
«Нужно прививать, и все. Или нам с лозунгами в Вашингтон ехать, с хоругвями к Капитолию пройти и захватить его еще? На национальном уровне прививаем. Мало прививаем, за это надо ругать. Наша главная задача на сегодня – масштабировать и прививать наше население. Об этом надо думать, а не заниматься истерическими рефлексиями. За что нужно ругать – за плохую работу с вакцинацией. Она идет из рук вон плохо», - подчеркнул парламентарий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru