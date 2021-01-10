В России за сутки выявили 22 851 новых случая COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 22 851 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 3 401 954 случай коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умерли 456 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 61 837 россиянин.
В стране за минувшие сутки выздоровели 24 080 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 2 778 889человек.
В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН дал прогноз, будут ли новые волны эпидемии, и насколько они будут сопоставимы с первыми двумя.
«Весной были цветочки, а осенью - ягодки. Осенняя волна была в 3-4 раза выше весенней, но система здравоохранения адаптировалась к этому. Опыт пандемий прошлых лет, например, испанки, говорит о том, что бывает три волны, а вторая - самая тяжелая. Это как раз то, что мы переживаем сейчас. Скорее всего, третья волна будет следующей осенью, и она будет легкой. Может быть, даже меньше, чем весенняя», - считает иммунолог.
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Заразились
3,4 млн+22 851 / сут.
Умерли
61 837+456 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 080 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru