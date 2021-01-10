В России за сутки выявили 22 851 новых случая COVID-19

«За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 456 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 61 837 россиянин.

В стране за минувшие сутки выздоровели 24 080 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 2 778 889человек.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН дал прогноз, будут ли новые волны эпидемии, и насколько они будут сопоставимы с первыми двумя.

«Весной были цветочки, а осенью - ягодки. Осенняя волна была в 3-4 раза выше весенней, но система здравоохранения адаптировалась к этому. Опыт пандемий прошлых лет, например, испанки, говорит о том, что бывает три волны, а вторая - самая тяжелая. Это как раз то, что мы переживаем сейчас. Скорее всего, третья волна будет следующей осенью, и она будет легкой. Может быть, даже меньше, чем весенняя», - считает иммунолог.

