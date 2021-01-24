В России за сутки выявили 21 127 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 21 127 новых случаев COVID-19/ С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 215 414 фактов инфицирования коронавирусом, сообщает в воскресенье, 24 января, оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни», - уточняет штаб.
За прошедшие сутки в стране скончался 491 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Всего от инфекции умерли 69 462 россиянина.
В России за сутки выздоровели после COVID-19 22 445 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 3 131 760 россиян.
Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
«Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — рассказал он.
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Заразились
3,7 млн+21 127 / сут.
Умерли
69 462+491 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+22 445 / сут.
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