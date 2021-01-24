В России за сутки выявили 21 127 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни», - уточняет штаб.

За прошедшие сутки в стране скончался 491 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Всего от инфекции умерли 69 462 россиянина.

В России за сутки выздоровели после COVID-19 22 445 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 3 131 760 россиян.

Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.

«Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — рассказал он.

