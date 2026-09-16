Психолог предупредила, что холод в квартире может провоцировать семейные конфликты

Холода в преддверии отопительного сезона могут провоцировать серьезные семейные конфликты, особенно уязвимы пары, в отношениях которых уже наблюдались проблемы. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru.

По ее словам, в сырую и промозглую погоду возникает постоянный фон бытового дискомфорта.

«Для многих семей наступает время турбулентности. Но важно понимать: где тонко, там и рвется. Речь идет о семьях, где уже что-то надтреснуло или уровень раздражительности высок, — здесь все просто всплывает на поверхность», - указала Абравитова.

Люди могут начать переоценивать отношения, назначив партнера источником накопившихся проблем. За бытовыми ссорами прячутся более глубокие запросы — на внимание, безопасность, признание, заботу. Психолог посоветовала не принимать радикальных решений на «замерзшую голову» и попытаться буквально «согреть» отношения.

Как отметила Абравитова, сперва стоит добиться комфортной температуры дома, поскольку физическое тепло — базовая необходимость для психики. Также паре следует признать общий дискомфорт и стараться создавать «островки тепла», предоставляя заботу, которая снижает стресс и укрепляет привязанность.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская заявила, что естественной реакцией на холода может быть осенняя хандра.

