Психолог предупредила, что холод в квартире может провоцировать семейные конфликты
Холода в преддверии отопительного сезона могут провоцировать серьезные семейные конфликты, особенно уязвимы пары, в отношениях которых уже наблюдались проблемы. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru.
По ее словам, в сырую и промозглую погоду возникает постоянный фон бытового дискомфорта.
«Для многих семей наступает время турбулентности. Но важно понимать: где тонко, там и рвется. Речь идет о семьях, где уже что-то надтреснуло или уровень раздражительности высок, — здесь все просто всплывает на поверхность», - указала Абравитова.
Люди могут начать переоценивать отношения, назначив партнера источником накопившихся проблем. За бытовыми ссорами прячутся более глубокие запросы — на внимание, безопасность, признание, заботу. Психолог посоветовала не принимать радикальных решений на «замерзшую голову» и попытаться буквально «согреть» отношения.
Как отметила Абравитова, сперва стоит добиться комфортной температуры дома, поскольку физическое тепло — базовая необходимость для психики. Также паре следует признать общий дискомфорт и стараться создавать «островки тепла», предоставляя заботу, которая снижает стресс и укрепляет привязанность.
Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская заявила, что естественной реакцией на холода может быть осенняя хандра.
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