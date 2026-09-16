Российские мясники не поверили в рост продаж мяса индейки
Сомнительными выглядят данные о реализации стейков из свинины и говядины, поскольку такого нормативного понятия, как стейк, вообще нет, сказал НСН Сергей Юшин.
Продажи мяса индейки вряд ли выросли на 17%, поскольку производство и экспорт остаются примерно на том же уровне, что и годом ранее, а импорта нет. Об этом НСН заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Продажи мяса индейки в России в первом полугодии 2026 года выросли на 17% год к году, до 42 тысяч тонн. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании NTech. Кроме того, в денежном эквиваленте рынок увеличился на 22%, до 27 млрд рублей. Отмечается, что индейка стала единственной мясной категорией, показавшей двузначный рост продаж. Вместе с тем реализация стейков из говядины и свинины, напротив, сократилась на 7,5% (до 6,7 тысячи тон) и на 24,2% (до 11,2 тысячи тонн) соответственно. Юшин назвал такие данные недостоверными.
«Непонятно, откуда взялся рост продаж мяса индейки на 17%, если производство осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Наблюдается совершенно небольшой прирост, экспорт остался примерно на том же уровне, а импорта нет. Кроме того, если говорить о говядине и свинине, непонятно, что подразумевается под словом “стейк”. Есть рибай, есть антрекот, а такого нормативного термина, как стейк, нет. Выводы делаются из названий на ценниках и чеках, но эти выводы ненадежные», — сказал Юшин.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов заявил, что нелегальную мясную продукцию сегодня можно встретить на стихийных рынках и ярмарках, также покупателя должно насторожить и отсутствие чека.
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