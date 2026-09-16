Продажи мяса индейки вряд ли выросли на 17%, поскольку производство и экспорт остаются примерно на том же уровне, что и годом ранее, а импорта нет. Об этом НСН заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Продажи мяса индейки в России в первом полугодии 2026 года выросли на 17% год к году, до 42 тысяч тонн. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании NTech. Кроме того, в денежном эквиваленте рынок увеличился на 22%, до 27 млрд рублей. Отмечается, что индейка стала единственной мясной категорией, показавшей двузначный рост продаж. Вместе с тем реализация стейков из говядины и свинины, напротив, сократилась на 7,5% (до 6,7 тысячи тон) и на 24,2% (до 11,2 тысячи тонн) соответственно. Юшин назвал такие данные недостоверными.