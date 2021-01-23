Голикова рассказала о продолжающихся исследованиях о происхождении коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что наиболее вероятный источник происхождения коронавируса - летучие мыши. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на сайте «Вести».
Голикова также подчеркнула, что нужны дополнительные исследования, которые позволят установить истину. Эти изыскания сейчас ведутся.
По словам Голиковой, при передаче коронавируса от летучих мышей к человеку было еще одно звено.
Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
«Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — рассказал он.
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