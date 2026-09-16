Певица Полина Гагарина потратила время и нервы на победу, хотя в таких ситуациях ей должно помогать государство, рассказал НСН юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.



Общий суд ЕС частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной против персональных санкций Евросоюза. Он оставил в силе ее первоначальное включение в список в июне 2024 года и продление ограничений в сентябре того же года, но отменил оба решения об их продлении в 2025-м. Об этом говорится в опубликованном в среду решении по делу T-460/24 Gagarina v Council. Ванина не удивила эта победа.