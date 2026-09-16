«Не первая ласточка»: Как Полина Гагарина смогла снять с себя санкции ЕС

Европейские суды все чаще принимают решения в пользу россиян, заявил НСН Валерий Ванин.

Певица Полина Гагарина потратила время и нервы на победу, хотя в таких ситуациях ей должно помогать государство, рассказал НСН юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Общий суд ЕС частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной против персональных санкций Евросоюза. Он оставил в силе ее первоначальное включение в список в июне 2024 года и продление ограничений в сентябре того же года, но отменил оба решения об их продлении в 2025-м. Об этом говорится в опубликованном в среду решении по делу T-460/24 Gagarina v Council. Ванина не удивила эта победа.

Суд ЕС частично удовлетворил иск Гагариной о снятии санкций
«Она не первая ласточка. Уже была масса подобных прецедентов. Это обычная практика для швейцарских судов, а сейчас эта практика получила более широкое распространение в общем суде ЕС. Европа не запрещает своим адвокатам, в отличие от Великобритании, помогать россиянам оспаривать ограничения в суде. Несправедливость санкционной системы в том, что она исходит из презумпции виновности. Гагариной пришлось нанимать адвокатов, чтобы доказывать отсутствие подтверждения критериев. То есть изначально их даже не стали искать те, кто ввел санкции. В итоге процесс стоил денег, нервов и времени», — отметил он.

Ванин добавил, что государство должно напрямую заниматься этим вопросом.

«Я бы предложил целенаправленно подключать к таким заявлениям дипломатических сотрудников, среди которых многие имеют юридическое образование. Это не единичный случай — наши граждане брошены на произвол судьбы в данном вопросе. Они барахтаются и защищают себя сами против европейской бюрократии. Можно было бы создать какие-то шаблоны для исков, помогать. А услуги европейских адвокатов обходятся для россиян в несколько раз выше. Если государство оплачивает их людям, попавшим в заключение, то почему те, кто не совершал никаких преступлений, не получают помощи?», — поделился он.

Ранее Ванин объяснил НСН, как Европа хочет использовать конфискованные европейские активы.

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ФОТО: РИА Новости
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