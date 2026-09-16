Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+
Казахстан сейчас не обсуждает выход из расширенного формата сотрудничества Организации стран - экспортеров нефти ОПЕК+. Об этом заявил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев, пишет ТАСС.
Как отметил чиновник, Казахстан участвует во всех совещаниях в ОПЕК+.
«У нас сейчас вопрос повестки по выходу из организации не стоит. Мы максимально стараемся исполнять наши обязательства», - указал Туткышбаев.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил о скором неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК после нормализации обстановки на Ближнем Востоке.
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