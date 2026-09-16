«Такое же количество людей старше ста лет есть и в США, но там население больше. В Японии много долгожителей именно в относительной величине. Я темой долголетия занимаюсь уже 40 лет. Когда разговариваешь с долгожителями, анализируешь данные, высказывания, специфичных признаков не наблюдается, это самые обычные люди. Как правило, у них противоположные объяснения этому. Одна говорит, что не была в браке и жила в свое удовольствие, другая, что была замужем и воспитывала много детей. Но есть общие признаки, которые можно выделить чаще всего. Как правило, это люди, не имевшие ожирения никогда, не употребляющие какие-то вещества, не переедающие. Это характерно для японцев, как и особенный тип питания – очень много морских продуктов, морских гадов они едят всегда в большом количестве. Они живут в морской зоне, там минеральный состав вулканической территории, другой состав воды, влажность воздуха, отсутствие больших климатических перепадов. У них не бывает, как у нас в Якутии, например, минус 50», - рассказал он.

При этом он объяснил, что в России этот вопрос нужно изучать с другой стороны.

«Все зоны долголетия находятся в Северном полушарии, но не севернее определенного градуса. В России мужчины доживают до 80-85, даже если они всю жизнь занимались спортом, жили в хороших условиях. Женщины живут подольше – до 90 и ста лет, это было и в прошлые века. Люди всегда доживали до этого возраста, просто количество их было небольшое. Что касается кавказского долголетия, этот феномен оценен по достоинству. Но у ученых были сомнения, так как исторически возраст мог быть завышен по документам. Ложные данные немного отодвигают нас от правильного пути. Надо изучать, почему большинство людей умирает в 70-80 лет, а не изучать одного человека, который прожил дольше ста лет. Это более важно, чем рекорды японцев, у них своя песня, у нас – своя», - заключил собеседник НСН.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет. Он подчеркнул, что сейчас люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности.

