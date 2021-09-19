В России за сутки выявили 20 174 новых случая COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 20 174 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 7 274 928 фактов коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.
За сутки в России умерли 793 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 198 218 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 13 418 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 6 498 682 человека вылечились от COVID-19.
Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН предупредил, что ревакцинацию стоит проходить не раньше, чем через полгода после прохождения курса вакцинации или перенесенной болезни.
«В этом вопросе нужно четко придерживаться порядка ревакцинации. В инструкции четко прописано, что речь идет о сроках от полугода и более. Речь не только про вакцинированных граждан, но и про переболевших. Время для тех, кто болел, рассчитывается с того момента, как ПЦР стал отрицательным», - объяснил специалист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+40 503 / сут.
Умерли
198 тыс.+1 592 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+29 665 / сут.
- Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений
- В Москве явка на выборах составила 36,37% на 10:00
- Венедиктов: Второй день выборов прошел без отбраковки избирательных урн
- В России за сутки выявили 20 174 новых случая COVID-19
- «Эмоциональное событие». В ЦИКе рассказали о явке и ожидании первых результатов выборов в России
- Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска
- Глава французского МИД заявил о кризисе в отношениях с США
- Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов»
- Собянин призвал москвичей соблюдать санитарные нормы
- Еще пять москвичей стали владельцами квартир после розыгрыша призов для онлайн-избирателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru