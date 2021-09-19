В России за сутки выявили 20 174 новых случая COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 20 174 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 7 274 928 фактов коронавирусной инфекции.

Эксперт рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом

«За последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.

За сутки в России умерли 793 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 198 218 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 13 418 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 6 498 682 человека вылечились от COVID-19.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН предупредил, что ревакцинацию стоит проходить не раньше, чем через полгода после прохождения курса вакцинации или перенесенной болезни.

«В этом вопросе нужно четко придерживаться порядка ревакцинации. В инструкции четко прописано, что речь идет о сроках от полугода и более. Речь не только про вакцинированных граждан, но и про переболевших. Время для тех, кто болел, рассчитывается с того момента, как ПЦР стал отрицательным», - объяснил специалист.

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ФОТО: РИА Новости
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