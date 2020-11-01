В России за сутки выявили 18 665 новых случаев COVID-19

За сутки в России умерли 245 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 28 235 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 10 259 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 1 225 673 человека.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что спады и подъемы заболеваемости будут сопровождать нашу жизнь еще несколько лет.

«Спады и подъемы будут сопровождать нас постоянно. Вирус такой нехороший, он очень заразный, пришел надолго. Нужно привыкать жить в таком режиме. Если вакцинироваться будут многие, то это, конечно, должно повлиять. Но еще не закончилась третья фаза клинических испытаний, появляются данные о повторных заболеваниях. Ситуация достаточно сложная», - сказал Альштейн.

