В России за сутки выявили 18 665 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 18 665 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 1 636 781 случай коронавирусной инфекции.

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За сутки в России умерли 245 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 28 235 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 10 259 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 1 225 673 человека.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что спады и подъемы заболеваемости будут сопровождать нашу жизнь еще несколько лет.

«Спады и подъемы будут сопровождать нас постоянно. Вирус такой нехороший, он очень заразный, пришел надолго. Нужно привыкать жить в таком режиме. Если вакцинироваться будут многие, то это, конечно, должно повлиять. Но еще не закончилась третья фаза клинических испытаний, появляются данные о повторных заболеваниях. Ситуация достаточно сложная», - сказал Альштейн.

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ФОТО: pixabay.com
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