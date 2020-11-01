В России за сутки выявили 18 665 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 18 665 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 1 636 781 случай коронавирусной инфекции.
За сутки в России умерли 245 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 28 235 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 10 259 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 1 225 673 человека.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что спады и подъемы заболеваемости будут сопровождать нашу жизнь еще несколько лет.
«Спады и подъемы будут сопровождать нас постоянно. Вирус такой нехороший, он очень заразный, пришел надолго. Нужно привыкать жить в таком режиме. Если вакцинироваться будут многие, то это, конечно, должно повлиять. Но еще не закончилась третья фаза клинических испытаний, появляются данные о повторных заболеваниях. Ситуация достаточно сложная», - сказал Альштейн.
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Заразились
1,6 млн+18 665 / сут.
Умерли
28 235+245 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 259 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru