В России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни», - уточняет штаб.

За прошедшие сутки в стране скончался 788 человек с подтвержденным диагнозом коронависа. Всего от инфекции умерли 192 749 россиян.

В России за сутки выздоровели после COVID-19 14 497 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 6 389 657 россиян.

Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН опроверг сообщения СМИ о появлении «антитела», способного защитить от всех заболеваний.

«Появилось сообщение о том, что найдено универсально антитело, которое защитит от всего. Этот разговор я слышу уже лет 40. Теоретически это возможно хотя противоречит эволюции человеческой. Это спорно, что от всех можно сразу защититься», - рассказал он.

