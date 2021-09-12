В России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 18 554 новых случая COVID-19. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 7 140 070 фактов инфицирования коронавирусом, сообщает в воскресенье, 12 сентября, оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни», - уточняет штаб.
За прошедшие сутки в стране скончался 788 человек с подтвержденным диагнозом коронависа. Всего от инфекции умерли 192 749 россиян.
В России за сутки выздоровели после COVID-19 14 497 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 6 389 657 россиян.
Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН опроверг сообщения СМИ о появлении «антитела», способного защитить от всех заболеваний.
«Появилось сообщение о том, что найдено универсально антитело, которое защитит от всего. Этот разговор я слышу уже лет 40. Теоретически это возможно хотя противоречит эволюции человеческой. Это спорно, что от всех можно сразу защититься», - рассказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru