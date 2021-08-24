Онищенко назвал спорными сообщения СМИ об антителах от всех штаммов

«Появилось сообщение о том, что найдено универсально антитело, которое защитит от всего. Этот разговор я слышу уже лет 40. Теоретически это возможно хотя противоречит эволюции человеческой. Это спорно, что от всех можно сразу защититься», - рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, как достичь коллективного иммунитета в России за месяц.

