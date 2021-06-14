В России за сутки выявили 13 721 новый случай COVID-19

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 13 721 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2223 (16,2%) без клинических проявлений», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умер 371 человек с COVID-19. Всего от заболевания погиб 126 801 россиянин.

В стране за минувшие сутки выздоровели 8 312 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 809 647 человек вылечились от COVID-19.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что низкий темп вакцинации от COVID-19 может привести к появлению новых штаммов коронавируса, сообщило ТАСС.

