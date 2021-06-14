В России за сутки выявили 13 721 новый случай COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 13 721 случай инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 5 222 408 фактов коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 13 721 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2223 (16,2%) без клинических проявлений», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умер 371 человек с COVID-19. Всего от заболевания погиб 126 801 россиянин.
В стране за минувшие сутки выздоровели 8 312 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 809 647 человек вылечились от COVID-19.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что низкий темп вакцинации от COVID-19 может привести к появлению новых штаммов коронавируса, сообщило ТАСС.
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Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru