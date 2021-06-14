Гинцбург предупредил о появлении новых штаммов коронавируса
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что низкий темп вакцинации от COVID-19 может привести к появлению новых штаммов коронавируса, сообщило ТАСС.
Гинцбург призвал россиян вакцинироваться активнее. По его словам, если часть граждан будет привита, а часть — нет, то может начаться процесс формирования новых штаммов с измененными свойствами, сообщило РЕН ТВ.
Ранее замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в Москве уже могли появиться новые штаммы ковида. Он подчеркнул, что не все из них опасны, однако нужно отслеживать любые изменения, пишет RT.
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