Гинцбург предупредил о появлении новых штаммов коронавируса

Гинцбург призвал россиян вакцинироваться активнее. По его словам, если часть граждан будет привита, а часть — нет, то может начаться процесс формирования новых штаммов с измененными свойствами, сообщило РЕН ТВ.

Ранее замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в Москве уже могли появиться новые штаммы ковида. Он подчеркнул, что не все из них опасны, однако нужно отслеживать любые изменения, пишет RT.

