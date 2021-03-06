В России за сутки выявили 11 022 новых случаев инфицирования коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.

В стране за минувшие сутки погиб 441 человек с COVID-19, с начала пандемии — 88 726.

За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 15 027 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 3 900 348 россиян.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, сколько людей должны иметь иммунитет до осени, чтобы пандемия коронавируса пошла на спад.

«60% людей должны иметь иммунитет, чтобы не было новой волны коронавируса. Либо они перенесли инфекцию в легкой форме, либо провакцинировались. В масштабах России это где-то 90 миллионов человек», - заключил ученый.

