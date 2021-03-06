В России за сутки выявили 11 022 новых случаев инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 11 022 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 4 312 181 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.
В стране за минувшие сутки погиб 441 человек с COVID-19, с начала пандемии — 88 726.
За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 15 027 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 3 900 348 россиян.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, сколько людей должны иметь иммунитет до осени, чтобы пандемия коронавируса пошла на спад.
«60% людей должны иметь иммунитет, чтобы не было новой волны коронавируса. Либо они перенесли инфекцию в легкой форме, либо провакцинировались. В масштабах России это где-то 90 миллионов человек», - заключил ученый.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 022 / сут.
Умерли
88 726+441 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 027 / сут.
- Космонавты на МКС ликвидировали первую трещину в российском модуле
- В России выпустили рекордное количество банковских карт
- В России за сутки выявили 11 022 новых случаев инфицирования коронавируса
- Стали известны приложения-«шпионы»
- Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru