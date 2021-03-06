Доктор Мясников рассказал, почему мужчины чаще болеют коронавирусом
Мужчины чаще заражаются коронавирусом из-за большого количества ангиотензинпревращающих рецепторов в легких. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Как отметил медик, через эти рецепторы вирус проникает в организм.
«У мужчин их больше чем у женщин, а у кого больше рецепторов — у того больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию», — резюмировал Мясников.
Кроме того, врач отметил, что у детей почти нет ангиотензинпревращающих рецепторов, поэтому они редко болеют коронавирусной инфекцией.
По словам Мясникова, число ангиотензинпревращающих рецепторов отличается не только у представителей разного пола, но и людей разных рас. В частности, у представителей негроидной и азиатской рас таких рецепторов больше, поэтому они болеют COVID-19 чаще и тяжелее.
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