Доктор Мясников рассказал, почему мужчины чаще болеют коронавирусом

Мужчины чаще заражаются коронавирусом из-за большого количества ангиотензинпревращающих рецепторов в легких. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил медик, через эти рецепторы вирус проникает в организм.

«У мужчин их больше чем у женщин, а у кого больше рецепторов — у того больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию», — резюмировал Мясников.

Кроме того, врач отметил, что у детей почти нет ангиотензинпревращающих рецепторов, поэтому они редко болеют коронавирусной инфекцией.

По словам Мясникова, число ангиотензинпревращающих рецепторов отличается не только у представителей разного пола, но и людей разных рас. В частности, у представителей негроидной и азиатской рас таких рецепторов больше, поэтому они болеют COVID-19 чаще и тяжелее.

