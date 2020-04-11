В России за сутки выросло число заболевших COVID-19 на 1667

Новые случаи зафиксированы в 49 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1030, в Подмосковье – 152 человека. Выздоровели в целом по России 1045 инфицированных.

За последние сутки от коронавируса в России скончались 12 человек, всего - 106.

Ранее Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.

Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.



