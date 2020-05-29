В России за сутки впервые скончались более 200 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 232 пациента c коронавирусной инфекцией. Это стало самым большим количеством за все время с начала эпидемии. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.
Таким образом общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 4 374, отмечает RT.
Также стало известно, что за минувшие сутки в РФ было зафиксировано 8 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных за время эпидемии случаев COVID-19 возросло до 387 623.
За минувшие сутки наибольшее число инфицированных было выявлено в Москве — 2 332, ещё 773 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург, где 369 заболевших, подчеркивает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что симптомами коронавирусной инфекции могут быть необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа при её отсутствии, а также першение в горле. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов.
Кроме того, по его словам, необходимо правильно оценивать понятие «бессимптомного протекания болезни». Он считает, что на самом деле при таком варианте симптомы присутствуют, однако люди, как правило, на них не обращают внимания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru