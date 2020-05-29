В России за сутки впервые скончались более 200 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 232 пациента c коронавирусной инфекцией. Это стало самым большим количеством за все время с начала эпидемии. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Таким образом общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 4 374, отмечает RT.

Также стало известно, что за минувшие сутки в РФ было зафиксировано 8 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных за время эпидемии случаев COVID-19 возросло до 387 623.

За минувшие сутки наибольшее число инфицированных было выявлено в Москве — 2 332, ещё 773 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург, где 369 заболевших, подчеркивает Свободная пресса.