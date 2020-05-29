Названы новые симптомы COVID-19
Симптомами коронавирусной инфекции могут быть необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа при её отсутствии, а также першение в горле. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов.
Кроме того, по его словам, необходимо правильно оценивать понятие «бессимптомного протекания болезни». Он считает, что на самом деле при таком варианте симптомы присутствуют, однако люди, как правило, на них не обращают внимания, отмечает Москва 24.
Кстати, ранее Георгий Фролов предупредил россиян об опасности заражения COVID-19 при купании в море. Эксперт подчеркнул, что главная опасность таится на мелководье, а также ждёт купающихся при входе и выходе из воды. Он рассказал, что частицы вируса скапливаются в пенной кромке, в которой также могут обитать, к примеры, холерные и ротавирусные палочки.
Для тех, кто всё же, несмотря на эпидситуацию, планирует пляжный отдых, Георгий Фролов дал несколько рекомендации. Отдыхающим при выходе из воды необходимо обрабатывать ноги мыльным раствором, также ни в коем случает нельзя глотать воду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru