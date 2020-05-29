Названы новые симптомы COVID-19

Симптомами коронавирусной инфекции могут быть необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа при её отсутствии, а также першение в горле. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Кроме того, по его словам, необходимо правильно оценивать понятие «бессимптомного протекания болезни». Он считает, что на самом деле при таком варианте симптомы присутствуют, однако люди, как правило, на них не обращают внимания, отмечает Москва 24.