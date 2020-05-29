Смертность от COVID-19 в Москве за апрель самая низкая среди мегаполисов мира

Смертность от COVID-19 в Москве за апрель стала самой низкой среди мегаполисов мира. По данным пресс-службы столичного департамента здравоохранения, показатель колебался от 1,4 % до 2,8% в зависимости от учета разных случаев.

«Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)»,- подчеркнули в департаменте.

Главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина в интервью НСН рассказала, как столичной медицине удалось свести число жертв инфекции нового типа к минимуму.

«В Москве создана уникальная система, которая позволила избежать тяжелых последствий пандемии. Она позволила растянуть по времени заболеваемость и не дать возможности большому количеству жителей заболеть одновременно. И у стационаров, и поликлиник было время, чтобы лечить пациентов. Это, считаю, одна из самых главных задач, которая стояла, и мы с ней успешно справились», - отметила медик.

Заболеваемость шла по нарастающей, и принципиальным моментом стало создание КТ-центров на базе городских поликлиник. Они и тогда и сейчас работают в круглосуточном режиме.

«Пациенты поступали тремя потоками: от докторов, которые записывали своих пациентов, были те, кто обращался добровольно, и третий поток – те, кого привозила скорая помощь. Сейчас фиксируем снижение числа пациентов, стало работать легче, но при этом надо понимать, что рано радоваться. Мне не до конца понимаем, с какой инфекцией мы имеем дело, какие сюрпризы она нам преподнести может, но в целом положительная динамика очевидна», - обрисовала ситуацию главврач Самышина.