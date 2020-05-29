Смертность от COVID-19 в Москве за апрель самая низкая среди мегаполисов мира
Смертность от COVID-19 в Москве за апрель стала самой низкой среди мегаполисов мира. По данным пресс-службы столичного департамента здравоохранения, показатель колебался от 1,4 % до 2,8% в зависимости от учета разных случаев.
«Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)»,- подчеркнули в департаменте.
Главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина в интервью НСН рассказала, как столичной медицине удалось свести число жертв инфекции нового типа к минимуму.
«В Москве создана уникальная система, которая позволила избежать тяжелых последствий пандемии. Она позволила растянуть по времени заболеваемость и не дать возможности большому количеству жителей заболеть одновременно. И у стационаров, и поликлиник было время, чтобы лечить пациентов. Это, считаю, одна из самых главных задач, которая стояла, и мы с ней успешно справились», - отметила медик.
Заболеваемость шла по нарастающей, и принципиальным моментом стало создание КТ-центров на базе городских поликлиник. Они и тогда и сейчас работают в круглосуточном режиме.
«Пациенты поступали тремя потоками: от докторов, которые записывали своих пациентов, были те, кто обращался добровольно, и третий поток – те, кого привозила скорая помощь. Сейчас фиксируем снижение числа пациентов, стало работать легче, но при этом надо понимать, что рано радоваться. Мне не до конца понимаем, с какой инфекцией мы имеем дело, какие сюрпризы она нам преподнести может, но в целом положительная динамика очевидна», - обрисовала ситуацию главврач Самышина.
За время пандемии медики, безусловно, продвинулись в изучении и самой инфекции, а также были наработаны методики лечения. Если у пациентов не наблюдалось сложностей с дыханием, то они оставались дома, но аудиоконтроль со стороны врачей был ежедневным, чтобы не упустить возможного ухудшения состояния. При негативном раскладе пациента госпитализировали в стационар.
«Большой плюс еще и в том, что при домашнем лечении пациенты выдавались все необходимые препараты, в том числе, противовирусные, антибиотики. В итоге пациенту не нужно было с рецептом идти за лекарствами. Лечение начиналось в ту же секунду. Медики отслеживали все побочные эффекты, делали ЭКГ и брали кровь», - рассказала Елена Самышина.
Создание телемедицинского центра позволило объективно оценивать состояние пациента, уточнять тяжесть состояния. Единая рентгенологическая информационная система, куда стекалась информация из КТ-центров, также стала подспорьем для столичных медиков. И специалисты более высокого класса контролировали поставленные диагнозы, это как говорят медики, кейс второго уровня, который исключает ошибки.
При этом пациентам, которые постоянно наблюдались в поликлиниках не по ковидному профилю, выдавались необходимые им препараты с доставкой на дом. Таким образом, исключался риск инфицирования, особенно представителей старшего поколения.
«Все эти меры в итоге позволили нам добиться общего успеха, который мы сейчас все имеем», - резюмировала в беседе с НСН главный врач московской городской поликлиники № 3 Елена Самышина.
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