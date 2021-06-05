В России за сутки снова выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 9 145 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 5 117 274 случая коронавирусной инфекции.
По мнению эпидемиологов, суточные колебания прироста новых фактов инфицирования коронавирусом от 8 до чуть более 9 тысяч являются нормой для стадии стабилизации заболевания, в которой находится Россия, сообщает «Интерфакс».
«За последние сутки в России выявлено 9 145 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в России умерли 399 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 123 436 россиянина.
В стране за минувшие сутки выздоровели 8 565 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 4 729 077 человек.
Напомним, Россия сейчас находится на стадии перелома по эпидемиологической обстановке с коронавирусом. Такую оценку текущей ситуации озвучил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru