Глава РФПИ назвал регистрацию «Спутника V» в зарубежье «битвой»

Регистрацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в каждой из 66 стран можно было назвать «настоящей битвой», сообщил РБК глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Россия договорилась о производстве в Бахрейне вакцины «Спутник V»

По его словам, РФПИ сталкивался «с активным противодействием со стороны других игроков». Дмитриев отметил, что конкуренты не хотели пускать Россию и «сопротивлялись регистрации российской вакцины».

Тем временем, власти Чили планируют закупить российскую вакцину "Спутник V", переговоры уже идут и находятся в "продвинутой фазе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Чили по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньеса.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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