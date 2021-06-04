Глава РФПИ назвал регистрацию «Спутника V» в зарубежье «битвой»
Регистрацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в каждой из 66 стран можно было назвать «настоящей битвой», сообщил РБК глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, РФПИ сталкивался «с активным противодействием со стороны других игроков». Дмитриев отметил, что конкуренты не хотели пускать Россию и «сопротивлялись регистрации российской вакцины».
Тем временем, власти Чили планируют закупить российскую вакцину "Спутник V", переговоры уже идут и находятся в "продвинутой фазе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Чили по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньеса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Глава РФПИ назвал регистрацию «Спутника V» в зарубежье «битвой»
- Хабибу предложили стать футболистом
- В России может появиться новый налог на недвижимость
- Пушков прокомментировал отзыв разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe
- Байден наложил санкции на 59 крупных китайских компаний
- Протасевич рассказал о планах Nexta ориентировать канал на российскую повестку
- Экс-сотрудница Минфина США отправится в тюрьму за разглашение данных о посольстве РФ
- Российские хоккеисты проиграли Канаде в 1/4 чемпионата мира
- Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
- Кравчук заявил о необходимости переформатировать переговоры по Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru