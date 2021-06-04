Глава РФПИ назвал регистрацию «Спутника V» в зарубежье «битвой»

По его словам, РФПИ сталкивался «с активным противодействием со стороны других игроков». Дмитриев отметил, что конкуренты не хотели пускать Россию и «сопротивлялись регистрации российской вакцины».

Тем временем, власти Чили планируют закупить российскую вакцину "Спутник V", переговоры уже идут и находятся в "продвинутой фазе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Чили по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньеса.

