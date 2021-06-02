В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Россия сейчас находится на стадии перелома по эпидемиологической обстановке с коронавирусом. Такую оценку текущей ситуации озвучил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам замглавы Минздрава, свою роль сыграло не только умение лечить новое это заболевание, но и способность его профилактики. Ключевым моментом в данном случае остаётся вакцинация, подчеркнул Гриднев.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для победы над COVID-19 необходима тотальная добровольная вакцинация россиян, что позволит сформировать коллективный иммунитет к новой инфекции.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан сделать прививку от коронавируса. При этом глава государства подчёркивал, что вводить обязательную вакцинацию нельзя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России
- Совфед ужесточил правила цитирования журналистами других СМИ
- «Аэрофлот» отменил часть рейсов из Москвы в Германию
- В Минобрнауки рассказали о формате Всероссийского выпускного в вузах
- Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в России является добровольной
- Песков отверг политику в уголовном преследовании Гудкова
- Минобороны РФ уличило НАТО в поставках оружия Украине под прикрытием манёвров
- Рябков заявил, что Россия пока не намерена корректировать список недружественных стран
- Попова заявила о недостатке медиков в России
- Мужчина открыл стрельбу в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru