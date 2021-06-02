В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

Россия сейчас находится на стадии перелома по эпидемиологической обстановке с коронавирусом. Такую оценку текущей ситуации озвучил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам замглавы Минздрава, свою роль сыграло не только умение лечить новое это заболевание, но и способность его профилактики. Ключевым моментом в данном случае остаётся вакцинация, подчеркнул Гриднев.

Не выбирайте себе вакцину, а прививайтесь! Онищенко о появлении «КовиВак» в регионах

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для победы над COVID-19 необходима тотальная добровольная вакцинация россиян, что позволит сформировать коллективный иммунитет к новой инфекции.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан сделать прививку от коронавируса. При этом глава государства подчёркивал, что вводить обязательную вакцинацию нельзя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИнфекцияМинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры