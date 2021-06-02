В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

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В столице за услугой «Консульская легализация документов» обратились уже более 4 тысяч раз

В Москве начались работы по благоустройству острова Балчуг

Проект «Мобильный инспектор» запущен еще в восьми административных округах столицы

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю лета