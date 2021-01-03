В России за сутки резко снизилось число инфицированных – до 24 150
В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 150 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 3 236 787 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек», — говорится в сообщении штаба.
В стране за истекшие сутки погибли 504 человека с COVID-19, с начала пандемии — 58 506.
За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 19 847 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 2 618 882 россиянина.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда эффект от вакцины против коронавируса будет заметен в общероссийском масштабе.
«Так как сейчас Россия находится на плато по коронавирусу, к весне эффект от вакцины заметен не будет. Вирус станет сезонным, и вакцина будет предотвращать от сезонных всплесков. Примечательно, что у добровольцев, испытавших вакцину, более стойкий иммунный ответ, чем у переболевших. Так что «Спутник V» хорошо себя зарекомендовал, и все остальные разработчики будут на него равняться», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- Жириновский указал на «последний шанс» Трампа сохранить власть
- Россияне выбрали самую благородную профессию 2020 года
- Российская молодежная сборная встретится в полуфинале ЧМ с канадцами
- Собянин заявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
- Норвежская компания DNV GL из-за санкций отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru