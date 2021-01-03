В России за сутки резко снизилось число инфицированных – до 24 150

«За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек», — говорится в сообщении штаба.

В стране за истекшие сутки погибли 504 человека с COVID-19, с начала пандемии — 58 506.

За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 19 847 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 2 618 882 россиянина.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда эффект от вакцины против коронавируса будет заметен в общероссийском масштабе.

«Так как сейчас Россия находится на плато по коронавирусу, к весне эффект от вакцины заметен не будет. Вирус станет сезонным, и вакцина будет предотвращать от сезонных всплесков. Примечательно, что у добровольцев, испытавших вакцину, более стойкий иммунный ответ, чем у переболевших. Так что «Спутник V» хорошо себя зарекомендовал, и все остальные разработчики будут на него равняться», - отметил он.

